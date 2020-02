Vicenza-Gubbio 0:0

FINE PARTITA

SECONDO TEMPO

4 minuti di recupero

35' cambio finale per il Vicenza: esce Marotta, entra Saraniti

27' Zarpellon entra al posto di Vandeputte

25' Ravaglia para un gran tiro di destro al volo di Arma, servito da Nalini

13' doppio cambio: dentro Zonta e Arma al posto di Rigoni e Guerra

12' occasione per il Vicenza: girata al volo di Guerra in aerea, Ravaglia respinge

A pochi minuti dalla ripresa grossa occasione per il Gubbio che spiazza il portiere biancorosso e centra un palo

Inizia la ripresa, con il debutto del nuovo acquisto Nalini che entra al posto di Tronco

Fine primo tempo: partita senza episodi di particolare rilevanza

PRIMO TEMPO

È iniziata la partita tra Vicenza e Gubbio. I biancorossi in campo con una "V" verde dipinta sul viso per solidarietà a Mirko Pellizzer, il 25enne giocatore del Telemar San Paolo Ariston colpito da un'emorragia cerebrale durante un allenamento. Per il Lane Tronco al posto di Giacomelli e in panchina il neo acquisto Nalini.

LE FORMAZIONI

L.R. VICENZA (4-4-2): Grandi; Bruscagin, Padella, Cappelletti, Barlocco; Vandeputte, Rigoni, Cinelli, Tronco; Marotta, Guerra. All. Di Carlo. A disposizione: Albertazzi, Bianchi, Scoppa, Bizzotto, Zonta, Nalini, Arma, Liviero, Pasini, Zarpellon, Pontisso, Saraniti.

GUBBIO (3-5-2): Ravaglia; Maini, Coda, Bacchetti; Cinaglia, Malaccari, Megelaitis, Ricci, Filippini; Gomez, Tavernelli. All. Torrente.

A disposizione: Zanellati, Konate, Munoz, Zanoni, Bove, Bangu, Benedetti, Dubiskas.

ARBITRO: Fontani di Siena