Vicenza, Francesco Benussi operato al ginocchio: fuori per un mese

Lo staff medico del Vicenza Calcio comunica che questa mattina il biancorosso Francesco Benussi è stato sottoposto a intervento chirurgico per una pulizia del ginocchio sinistro. L’operazione, gestita in prima persona dal professor Claudio Zorzi e dalla sua équipe, oltre che dal responsabile sanitario biancorosso Enrico Ligabue, è stata eseguita presso l’Ospedale Sacro Cuore di Negrar. L’esito dell’intervento è da considerarsi positivo e i tempi di recupero sono stimati in un mese.

A Francesco il Presidente Alfredo Pastorelli, i dirigenti, lo staff tecnico e i compagni di squadra augurano un pronto recupero.