Vicenza Calcio informa che come da disposizione della Lega Pro, in segno di rispetto per la tragica scomparsa del calciatore Davide Astori, la gara Vicenza-Fermana, in programma domani, lunedì 5 marzo alle ore 20.45 allo Stadio Romeo Menti, non si disputerà ed è rinviata a data da destinarsi.