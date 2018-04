Vicenza-Fermana: le pagelle di Alberto Belloni

VALENTINI 6-: in occasione del primo gol davanti a lui la difesa chiude al ritmo del qua qua e lui non può farci niente. Doppia parata importante a cavallo del 38’ prima su Da Silva e poi su Greco. E’ però esasperante nella lentezza dei rinvii e al 91’ caccia fuori un facile rilancio.

MALOMO 6: fa il suo in copertura ma è timido nelle ripartenze. Anche nel secondo tempo non commette errori gravi. Per lui un quasi gol sulla linea da attaccante e poi un salvataggio in difesa all’80.

CRESCENZI 6-: era in zona in occasione dello 0-1. Nella ripresa si fa notare più che altro per i due infortuni che lo mettono a bordo campo. La difesa nel complesso lascia ancora un po’ a desiderare.

MILESI 5,5: corresponsabile sul gol della Fermana, sciorina un paio di erroracci a metà del tempo, confermando il suo pessimo stato di forma. Un salvataggio di testa sulla linea non gli salva la valutazione.

BIANCHI 6: ad inizio gara prova qualche cross con scarsa precisione ma è piuttosto continuo nell’alimentare la manovra sulla fascia.

FERRARI n.g.. apparizione senza spessore

ROMIZI 5,5: tenta di dare ordina alla manovra ma nel primo tempo è solo ordinaria amministrazione. Un tiro velleitario al 45’. Poi si fa male e deve lasciare il campo.

GIORNO 5: 45 minuti nel quale appare una specie di ectoplasma e non convince né come incontrata né come guastatore. Così non va.

GIRAUDO 6 : è animato da tanta buona volontà ma infarcisce la sua prima parte di gara con tanti errori. Al 56’ l’allenatore gli dà il cambio. JAKIMOVSKI n.g.: prova su punizione all’87’ ma il tiro è centrale

DE GIORGIO 5,5: appare inizialmente abbastanza ispirato ma verso la fine del tempo sparisce dal taccuino. Secondo tempo incolore

GIACOMELLI: 6,5 buono il suo cross al 2’. Poi una traversa spettacolare su deviazione disperata del portiere. Al 43’ è l’unico a credere che il portiere marchigiano possa suicidarsi. Non è il gol di Cr7 ma ci accontentiamo di Sg10… Anche nel secondo tempo è uno dei più attivi, come al 68’ quando va via in solitaria ma il portiere para con i piedi.

ALIMI: una comparsata senza acuti COMI 4: un colpo di testa alto ad inizio partita poi solo tanto impegno. E il fallo del 78’ che gli costa il rosso diretto su Urbinati chiude una partita da dimenticare.

LERDA