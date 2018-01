Vicenza, conto alla rovescia: il giorno dei francesi

48 ore alla messa in mora del Vicenza Calcio da parte di giocatori: il cronometro scorre veloce.

Secondo quando si apprende, nella tarda mattinata di lunedì non erano ancra stati esuiguiti i bonifici per gli stipendi mentre sarebbe attesa in città la cordatata francese rappresentata da Raphael Clairin, che ha come soci Brice Dasjardins e Christian Payan, supportati dall'avvocato Federico Pastor: in programma un incontro con Pastorelli.

Indiscrezioni vorebbero che le prime transazioni bacarie fossero già state effettuate.

Sul fatto vige il massimo riserbo, anche da parte di Fabio Sanfilippo, attuale amministratore unico.