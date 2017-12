Verso Gubbio-Vicenza col catetere: gli aggiornamenti di Alberto Belloni

Messo momentaneamente da parte l’aspetto calcistico, l’oggetto del contendere è diventato in queste ore la sopravvivenza come società del Vicenza 1902. Che cosa può succedere se il nuovo proprietario non dovesse far fronte agli impegni imminenti, primo dei quali il pagamento degli stipendi?

L'opinione

Ci siamo fatti aiutare da un maestro del diritto sportivo,Tonino De Silvestri, presidente collegio arbitrale di Serie B. La messa in mora della società da parte dei giocatori funziona grosso modo analogamente a quella di un qualsiasi lavoratore che non riceve lo stipendio e ricorre quindi al giudice del lavoro per vedere soddisfatti i suoi diritti.