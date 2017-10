Vicenza, dietrofront: Colombo resta in panchina

Devono aver avuto un certo peso le parole di lunedì sera dell'avvocato Atzeni, portavoce di Boreas, a Rigorosamente Calcio, quando ha dichiarato che lo staff e la squadra devono rimanere quelli che erano alla firma dell'accordo, a luglio.

Quindi, niente cambio di allenatore prima del passaggio di proprietà.

Franco Lerda, ancora sotto contratto con il Vicenza, era partito lunedì sera alla volta di via Schio, per avere un incontro con il DS Zocchi, che sembrava lo riportasse velocemente sulla panchina biancorossa ma così non è stato e il mister in tarda mattinata ha ripreso la via del ritorno.