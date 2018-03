Vicenza deferito, in arrivo i 4 punti di penalizzazione

La Procura Federale ha deferito il Vicenza e l'ex presidente Marco Franchetto su segnalazione della CO.VISO.C. per il mancato pagamento di stipendi e contributi il 15 dicembre scorso. Presto in arrivo, quindi, i 4 punti di penalizzazione.

“Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare: – il sig. FRANCHETTO MARCO, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società Vicenza Calcio S.p.A.: per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle N.O.I.F., per aver violato i doveri dilealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 16 dicembre 2017, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi. – la Società VICENZA CALCIO S.p.A.: per la violazione dell’art. 4, comma 1 , del C.G.S.: a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. Franchetto Marco, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società Vicenza Calcio S.p.A come sopra descritto; per la violazione dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle N.O.I.F.: a titolo di responsabilità propria, per non aver versato, entro il 16 dicembre 2017, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati “.