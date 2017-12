Crisi Vicenza, arriva Sanfilippo: lunedì assemblea

Tramonta Boreas, sorge Sanfilippo.

Grandi manovre in via Schio, lunedì, per rimuovere, via assemblea, il cda attuale e attendere l'arrivo di Fabio Sanfilippo, che si è detto pronto a versare i due milioni di euro pattuiti. Le calsusole sono il completo controllo del consiglio di ammnistrazione e un rendiconto della situazione debitoria. Martedì dovrebbero esserci le firme.

Ma chi si cela dietro al politico piemontese? Secondo voci insistenti si tratterebbe di un ex presidente .