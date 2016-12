Vicenza-Cittadella: le pagelle

Benussi 6,5: Quasi spettatore non pagante

Zaccardo 7: Al momento del bisogno si è fatto trovare pronto e disputa un'altra ottima prova, danto anche la palla gol a Cernigoi

Adejo 6,5: Qualche sbavatura ma gli attaccanti granata non gli danno troppi pensieri

Esposito 6,5: Con Adejo forma una coppia di centrali che non rendono la vita facile agli avversari

Pucino 6,5: Anche oggi viene schierato a sinistra ma non sembra risentirne

Urso 7: Rendimento in crescita costante

Rizzo 7: Prova migliore rispetto a Terni e viene premiato con il gol

Vita 6: Prova sufficiente, come quella di Signori che lo sostituisce

Bellomo 6+: Rientra dalla squalifica, ma non è la sua miglio partita, Zivkov sv

Giacomelli 6 Non impensirisce mai la difesa avversaria

Galano 6- Prova anonima, maglio Cernigoi, che chiude la partita



Bisoli 7 Mantiene le promesse natalizie