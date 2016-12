Vicenza-Cittadella: le interviste

Bisoli: “9 punti in tre gare è un capolavoro. Abbiamo sofferto un po' ma c'è ancora da stringere i denti fino al 28: domani saremo già in campo per preparare la partita di mercoledì. Chi arriverà con la valigia più leggera vincerà".



Rizzo: "Non segnavo da anni (ndr ultimo gol 10 dicembre 2011, Reggina-Cittadella) ed è stato bellissimo poter esultare con la Sud. Sono un lottatore e credo di averlo dimostrato. Ora testa a la Spezia".



Urso: "Sono arrabbiato per l'ammonizione perchè non potrò giocare la prossima partita. Oggi ho rischiato anche di segnare ma Cernigoi non mi ha dato la palla (scherza), comunque cercherò di togliermi questa soddisfazione nel 2017. Se coninuiamo così ce la possiamo giocare con tutti".



Cernigoi: "Sono contento di vare fatto il gol che ha chiuso la partita e segnare in B è stata un'emozione che non dimenticherò. Spero di rimanere con questo gruppo e questa maglia. La prossima partita? Deciderà il mister, io cerco sempre di dare il massimo ad ogni allenamento".