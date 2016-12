Vicenza-Cittadella: diretta 1-0, go di Rizzo

Il Vicenza si prepara a salutare il suo pubblico con il "derbino" contro il Cittadella, la matricola terribile Cittadella, che veleggia sicura in zona Play Off a quota 31. Bisoli, però, sembra essere riuscito a ingranare la marcia giusta, mettendo in saccoccia sei punti in due partite, al Menti contro il Verona e a Terni.



SIGNORI: "PRONTO A RIFARMI DEL DERBY PERSO"

BISOLI: "LORO SPENSIERATI, NOI DETERMINATI"

I CONVOCATI



LA DIRETTA DALLE 14.30 ---LA 20a GIORNATA----



VICENZA (4-2-3-1): Benussi; Zaccardo, Adejo, Esposito, Pucino; Rizzo, Urso; Vita, Bellomo, Giacomelli; Galano.

A disposizione: Vigorito, Bogdan, Bianchi, Zivkov, Signori, Orlando, Fabinho, Cernigoi, Raicevic. Allenatore Bisoli

CITTADELLA (4-3-1-2): Alfonso; Salvi, Scaglia, Pelagatti, Benedetti; Bartolomei, Iori, Paolucci; Maniero; Litteri, Arrighini. A disposizione: Paleari, Pedrelli, Valzania, Strizzolo, Pasa, Varnier, Martin, Pascali, Chiaretti. Allenatore Venturato

ARBITRO: Pinzani di Empoli (Bindoni-Baccini; quarto ufficiale Rapuano)



Primo tempo

34' Rizzo trova il suo primo gol stagionale

Primo quarto d'ora a ritmi molto natalizi