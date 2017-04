Vicenza, chi è il nuovo allenatore Vincenzo Torrente: le prime dicharazioni

Primo giorno di lavoro per Vincenzo Torrente, chiamato martedì a sostituire Pierpaolo Bisoli sulla panchina rovente del Vicenza. Il mister di Cetara ha una manciata di ore a disposizione per conoscere i biancorossi e metterli in campo in chiave anti Benevento, venerdì alle 20.30.



Arrivata la comuncazione ufficiale della società, il direttore sportivo Antonio Tesoro lo presenterà mercoledì alle 12, al Centro Tecnico di Isola Vicentina



CHI E'