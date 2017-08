Vicenza-Carpi: le pagelle di Alberto Belloni

Nella vittoria di mercoledì sera sul Carpi si è visto uno Sciacca sugli scudi. Bene anche De Giorgio e Bianchi, autori dei gol, ma pure Giraudo, Crescenzi, Salifu e Alimi. In ombra invece Bangu e Giusti. Errori gravi di Magri.

VALENTINI 6: un dribbling avventuroso al 7’ e una palla persa a saponetta al 36’. In compenso una paratona al 23’ con riflesso felino. Promosso.

TURI 6: per essere un absolute beginner, tiene la fascia destra con dignità. Si fa apprezzare per qualche anticipo elegante. Per il momento ad un 19enne di belle speranze non si può chiedere di più.

MILESI 6: si vede che la condizione non è al meglio soprattutto quando viene preso in velocità. Per stazza, colpo d’occhio e senso della posizione il ruolo di centrale sarà difficile toglierglielo.

CRESCENZI 6,5: salva un gol in scivolata al 40’ ma in generale è tra i due centrali quello che più si fa apprezzare per condizione fisica e reattività. Bene così.

GIRAUDO 6,5: grande discesa al 14’ e traversone per il gol biancorosso. Per il resto molto impegno ma l’impressione è che sia ancora acerbo fisicamente e un po’ ingenuo, soprattutto in fase di copertura. Nella ripresa l’allenatore lo sposta a fare il terzo in avanti e lui non si spaventa per niente.

SCIACCA 7: prende in mano il centrocampo del Lane e dimostra di essere attualmente l’unico a poter tenere in mano la bacchetta del direttore d’orchestra. Molti palloni giocati e quasi sempre con sapienza. Non è un caso che il Vicenza del primo tempo esca in vantaggio. Se sta bene, è irrinunciabile.

SALIFU 6,5: come argine davanti alla difesa fa il suo, recuperando molti palloni vaganti. Roccioso e deciso, rende la vita difficile agli avversari sulla trequarti. Deve ancora migliorare nella rapidità di impostazione dell’azione quando la palla è del Vicenza ma è già un valore aggiunto.

BANGU 5,5: la palla persa malamente all’ 11’ forse lo condiziona perché corre molto ma non sempre con la lucidità necessaria. Di tanto in tanto eccede nel dribbling e nello scegliere la giocata facile in luogo di quella complicata.

CREPALDI 6: una prova tutto sommato positiva, nella quale evidenzia buona tecnica e velocità nei movimenti. Impiegato in un ruolo che non gli è proprio consueto, assicura dinamicità alla squadra.

GIUSTI 5,5: va in gol al 14’ su assist di De Giorgio ma il gioco è fermo. Per il resto il solito sacrificio, quasi sempre inutile, nel provare a fare un mestiere che certamente non gli è suo: la prima punta. Da rivedere come trequartista.

DE GIORGIO 6,5: raccoglie di giustezza il cross dalla sinistra e insacca. Un paio di passaggi sbagliati malamente ma dà l’impressione di essere in crescita fisica. Per lui anche un gran tiro sopra la traversa ma in posizione di off side. Traversa piena al 59’.