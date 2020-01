LR Vicenza-Carpi: 1-0

LA CLASSIFICA

Partita finita

SECONDO TEMPO

Tre minuti di recupero

90' Altro rosso per il Carpi: seconda espulsione, fuori Maurizi

89′ ammonito Liviero

86′ nel Carpi dentro Maurizi al posto di Pezzi

85′ ammonito Saraniti. Per Vicenza via Pontisso e Vandeputte, entra Rigoni e Zonta

80′ cartellino rosso, espulso Jelenic per un fallo sul difensore Padella. Un uomo in meno per il Carpi

77′ ammonito Cinelli

73' GOL DEL VICENZA Segna Cinelli che approfitta di una ribattuta del Carpi

72′ nel Vicenza entra Saraniti al posto di Guerra

CAMBI: Vicenza entra Tronco per Zarpellon, Carpi Fofana prende il posto dell’infortunato Pellegrini

61′ Jelenic da fuori area, Grandi evita la conclusione

63′ cartellino giallo per Saric per fallo su Arma.

57′ Altra occasione per il Vicenza: tiro di Padella in profondità su Arma e Guerra, esce Nobile in anticipo sugli attaccanti biancorossi

53′ Tiro di Jelenic dalla distanza su rinvio sbagliato della difesa veneta. Grandi blocca la conclusione.

50′ cross di Zarpellon dalla sinistra verso Guerra che non arriva sul pallone. Occasione perduta per il Vicenza

18.34. Ricomincia la partita nessuna sostituzione nelle due squadre

PRIMO TEMPO

Inizio partita con il Vicenza in pressione sul Carpi sotto la curva sud

12 minuti di partita con entrambe le squadre al massimo, Carpi che si difende bene

Punizione per il Vicenza dalla tre quarti, niente di fatto

18'Guerra in area, uno contro uno, mette a rete. Gol annullato per fallo su Ligi

29′ Vicenza ci prova con un colpo di testa di Cappelletti che risponde a un cross di Zarpellon. Nobile blocca tutto.

35′ si fa vedere il Carpi: con Puttini che attraversa l’area del Lane dopo un cross tagliato di Sarzi. Liviero mette in corner

44' Vicenza in attacco ma non riesce a bucare

Due minuti di recupero

Cartellino giallo per Cappelletti.

Corner per il Carpi

Fischio fine primo tempo

LE FORMAZIONI

L.R. VICENZA (4-42):

Grandi

Bruscagin, Padella, Cappelletti, Liviero

Zarpellon, Pontisso, Cinelli, Vandeputte

Arma, Guerra.

All. Di Carlo

A disposizione: Albertazzi, Pizzignacco, Bianchi, Scoppa, Bizzotto, Zonta, Pasini, Tronco, Emmanuello, Bonetto, Saraniti, Rigoni

CARPI (4-3-1-2)

Nobile

Pellegrini, Sabotic, Ligi, Sarzi

Saber, Pezzi, Hraiech; Jelenic

Vano, Biasci.

All. Riolfo

A disposizione: Rossini, Carta, Varoli, Cianci, Carletti, Varga, Maurizi, Lomolino, Fofana, Mastaj, Simonetti, Boccaccini.

ARBITRO: Meraviglia di Pistoia (Barone e Trinchieri)