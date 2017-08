Trofeo Santagiuliana, Vicenza-Carpi: tutto fino alla diretta

Terza uscita stagionale al Menti per il Vicenza reduce dall'ennesimo terremoto societario, che ha causato un notevole ritardo nella preparazione e nelle allestimento della squadra.



L'occasione è la XXII edizione del trofeo dedicato ad Alfonso Santagiuliana, biancorosso che sforò le 300 partite e l'avversario sarà il Carpi di Calabrò, che ha esordito in Tim Cup rifilando 4 gol al Livorno. La sfida si preannuncia dunque ostica per la squadra di mister Colombo che comunque, con l'appoggio dell'ammistratore delegato Franchetto, non ha nascosto che a Isola che ancora molto da lavorare. La buona notizia arriva prima del fischio d'inizio con la firma di un contratto biennale da parte di Nicola Ferrari, il centravanti fortemente cercato dal tecnico, accontentato da società e dal ds Zocchi. Sarà inoltre l'esordio in biancorosso per l'altro colpo di mercato, il centrocampista Romizi.



Probabili formazioni: