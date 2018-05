Play out Vicenza, il gioco della palla avvelenata

Cambio di panchina in vista della doppia sfida contro il Teramo? Sì, no, forse... Telefoni muti da via Schio, alle 21 di martedì, ma sicuramente seguiranno aggiornamenti.

Mentre si decide chi dovrà preparare Giacomelli e co. per i play out, "fervono" anche le trattative per l'asta: la consegna delle buste è giovedì mattina. Il gruppo rappresentato da Brice Dejardins parrebbe essere pronto e sono in corso contatti tra la cosiddetta "cordata vicentina", capeggiata da Meridio.

Aggiornamenti nelle prossime ore