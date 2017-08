Il punto di Alberto Belloni: Intervista esclusiva a Gianni Grazioli

Calma quasi piatta sul fronte mercato. Il poco che filtra parla di un interesse riconfermato del Vicenza per Maritato, con la complicazione che il Livorno non intende rinunciare a cuor leggero ad una punta che l’anno passato ha consentito ai toscani di arrivare fino alla semifinale play off. Il club labronico, in sostanza, dice: “Volete il giocatore? Cacciate la grana…”. Onere che il Lane di questi tempi fatica davvero molto ad accollarsi. A questo punto par di capire che la palla è passata al procuratore del bomber, che deve sciogliere per conto suo il legame che unisce contrattualmente il suo assistito al club titolare del cartellino. E i giorni che ci separano dall’avvio del calcio giocato si assottigliano sempre di più.

A proposito del 26 agosto (27 per il Vicenza) la partita sindacale tra i giocatori e istituzioni calcistiche è anch’essa in posizione di stallo. L’AIC ha abbandonato il 4 agosto il tavolo delle trattative e nulla è cambiato da allora. Il sindacato contesta le nuove normative soprattutto su tre punti: mancato ripescaggio di società sostanzialmente sane, penalizzazione sostanziale dei giocatori ante ’95, con 47 atleti contrattualizzati che rischiano di rimanere fermi e disparità di trattamento in termini fideiussori tra le norme del calciomercato (dove sono applicati i rating italiani) e pagamento del personale (dove invece valgono anche garanzie ottenute all’estero). Tommasi si avvia al blocco totale ma Gravina, presidente della C, gli ha già risposto che l’azione dei calciatori è sbagliata nei tempi, nei metodi e nella strategia politica. “Le istituzioni - ha affermato perentoriamente - non faranno un passo indietro.”

INTERVISTA A GIANNI GRAZIOLI