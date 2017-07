Calciomercato Vicenza, dal Toro ecco Giraudo

Federico Giraudo è arrivato a Vicenza in prestito secco dal Torino. La trattativa, che andava avanti da giorni e nella quale aveva provato ad inserirsi il Pordenone, si è chiusa positivamente per i biancorossi. Giraudo lunedì era già in città per le visite mediche e martedì si unirà al gruppo ad Asiago. Problemi sembravano sorti perchè il Vicenza avrebbe provato ad inserire il diritto di riscatto nella formula del prestito.

Nello stesso ruolo - terzino sinistro- è atteso a breve da Torino, sponda Juve, l'arrivo di Pietro Beruatto, altro giovane classe '98.

LA SCHEDA

Federico Giraudo, 182 cm., è un giovane del 1998 di scuola torinista, terzino sinistro che può però giocare anche mezzala in un centrocampo a 5. Nelle giovanili del Toro si è messo in luce non solo come studente modello ma anche come uno dei baby più interessanti del panorama calcistico italiano. Titolare in Nazionale Under 16 e Under 17. Nella Primavera del Toro ha disputato l’anno passato 21 partite con 2 gol. E’ dotato di grandissima velocità e progressione, che gli permettono di spingere in avanti ma anche di recuperare in fase difensiva. Buono di testa, all’occorrenza ha anche giocato al centro della difesa. Il suo limite è l’inesperienza nel calcio ad alto livello