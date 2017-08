Calciomercato Vicenza: una "Rosina" non fa primavera

Post Ferragosto sonnacchioso per il mercato. La notizia più divertente è la “bomba” circolata ieri circa uno scambio clamoroso Rosina/Giacomelli con la Salernitana. Siamo al Fantacalcio spaziale. Intanto perché, se il campionato di Jack è stato deludente, quello dell’ex nazionale può essere definito anche peggio. Inoltre, e questa è la cosa decisiva per individuare la “bufala”, la società granata ha fatto l’anno scorso l’errore sciagurato di firmare con Rosina un quadriennale da 300.000 a stagione. Il che rende praticamente invendibile il trentaquattrenne fantasista, almeno nelle serie minori.

Diamo invece conto della voce che vorrebbe il Vicenza interessato all’esperto Andrea Schiavone del Cesena (unito in questo a Lecce e Padova). Si tratta probabilmente di una voce vecchia, in quanto parliamo di un centrocampista di copertura, settore nel quale il Lane è già abbastanza a posto.

Da segnalare infine che il “Fenomeno” Perez ha risposto picche anche alle avances del Trapani, mandando ancora una volta al mittente il messaggio di considerarsi elemento quanto meno da serie B. Solo che la Cadetteria sin qui non se l’è filato manco di striscio. Il risultato è che il giocatore, che non rientra più nei piani dell’Ascoli, a forza di no alla C rischia di rimanere al palo, almeno fino al mercato autunnale. E’ quindi possibile che, vista la mal parata, negli ultimi giorni di compravendite l’attaccante bianconero venga folgorato sulla via di Damasco, scoprendo di gradire anche una collocazione meno prestigiosa… Dice un proverbio vicentino, che qualcuno magari potrà tradurre, che “col gran suto va ben anca la tempesta”. Ma non è certo un bel modo di cominciare l’avventura su una nuova piazza.