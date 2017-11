Vicenza Calcio, Zocchi verso l'esonero

Dopo la sconfitta al Bottecchia e la ridda di voci su presunte ingerenze tecniche sulla squadra messa in campo da mister Zanini, è arrivato il momento di fare chiarezza in via Schio.

Lunedì mattina l'agenda è fitta: in programma c'è il consiglio di amministrazione e potrebbe anche essere l'occasione per fare il punto sulla situazione tecnica: voci vicine alla socità parlano di un esonero in arrivo per il direttore sportivo Moreno Zocchi, arrivato il 30 giugno a sostituire la prima scelta Riccardo Guffanti, che lasciò Vicenza senza dare, ufficialmente, troppe spiegazioni.