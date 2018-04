Zironelli: "Il Vicenza dovrebbe tirare giù la saracinesca" La dura risposta di De Bortoli

La partita con il Mestre è finita con un pareggio ma un altro scontro è continuato al di fuori del campo. Ad alzare il polverone il tecnico vicentino del Mestre Mauro Zironelli che alla fine del match non ha risparmiato la situazione della società biancorossa. "Sono un tifoso del Vicenza, ma è giusto che questa squadra si salvi dopo quello che è successo - ha dichiarato nel post-partita - non sarebbe meglio se tirasse giù la saracinisca?".

Una affermazione che ha provocato una dura reazione da parte del curatore del Vicenza. Nerio De Bortloli ha infatti risposto a Zironelli con una nota ufficiale precisando: che "la saracinesca è stata tirata giù, ma riguarda quanto successo prima del 17 gennaio 2018, dal giorno dopo il Vicenza Calcio è una relatà nuova e diversa dalla precedente e la prosecuzione dell’attività calcistica non falsa il campionato. I Biancorossi si misurano e lottano in campo per non retrocedere".

"L'attuale Vicenza Calcio è una società che sarà ceduta mediante asta pubblica e la situazione grottesca è che il Sig. Zironelli non conosca le norme del regolamento sportivo e della legge fallimentare - continua De Bortoli - il Vicenza Calcio non è un “castello crollato” ma si tiene in piedi grazie ai giocatori, ai dirigenti, ai tifosi, al settore giovanile e all’intera comunità che continua a sostenerlo", lanciando infine al tecnico del Mestre un'ultima bordata: "Posso comprendere il disturbo che ieri il Vicenza Calcio ha fatto all’A.C. Mestre ma il Vicenza Calcio si salverà, con il dispiacere per il Sig. Zironelli".