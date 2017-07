Vicenza Calcio, continua in casa l'avventura in coppa

Adesso è ufficiale: il Foggia, prossimo rivale del Vicenza in Tim Cup, ha chiesto l'inversione di campo per la disputa della gara secca valida per il secondo turno della manifestazione.

L'incontro, in programma inizialmente in Puglia, non si giocherà al "Pino Zaccheria" a causa dei lavori di adeguamento in corso allo stadio del Foggia.

La palla quindi passa al Vicenza Calcio, che dovrebbe accettare di aprire le porte del Menti per il match previsto domenica 6 agosto.