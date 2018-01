Tegola sul Vicenza Calcio, multa da 40mila euro: inibito Pastorelli

"Tutto va male contemporaneamente" è una delle frasi più celebri della legge di Murphy che con il Vicenza Calcio va a nozze. È infatti arrivata la sanzione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all'ex presidente Alfredo Pastorelli e alla società biancorossa.

Per il primo, trenta giorni di inibizione, mentre il Vicenza dovrà pagare 30mila euro di ammenda. Il motivo? "per non aver fatto partecipare un rappresentante della Società Vicenza Calcio Spa all’incontro sul tema della tutela della salute e della lotta al doping organizzato dalla FIGC e dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie B il giorno 28.3.2017", si legge nel comunicato integrale della Figc.