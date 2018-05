Proposta Rosso e Play out, il punto di Alberto Belloni: "Non facciamo gli schizzinosi"

Alla vigilia di una tappa importantissima della storia biancorossa, l’attenzione dei tifosi è divisa tra il primo turno dei playout e l’ultimo capitolo della “novela” calcistica in salsa berica, quello legato all’esito dell’esercizio provvisorio post fallimento.

Il turno casalingo di spareggio, Zanini se lo giocherà contro un avversario, il Santarcangelo, che schizza veleno per essere stato ributtato all’inferno dopo la salvezza ottenuta sul campo. Da un lato tifosi romagnoli hanno ragione, perché brucia maledettamente rimettere tutto in discussione per un’irregolarità amministrativa di poche migliaia di euro ma dall’altro sbagliano prendendosela con il Vicenza, il quale ha usufruito di una procedura concorsuale già concessa a molte altre squadre in passato, ha lui stesso subìto la penalizzazione per ritardato pagamento degli stipendi ed è finito buon ultimo in classifica, senza danneggiare direttamente nessun avversario.

Personalmente preferisco di gran lunga incontrare i gialloblù rispetto al Teramo: