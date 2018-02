Vicenza Calcio: Renzo Rosso in aiuto del Lane

Anche Renzo Rosso, presidente del Bassano e patron del gruppo OTB, è corso in aiuto del Vicenza Calcio acquistando 10 seggiolini personalizzabili della tribuna centrale del Menti per un valore totale di 10mila euro. Assieme a lui, anche trenta aziende, due studi professionali e sette famiglie. L'elenco completo degli acquirenti sarà reso noto a breve dal curatore Nerio De Bortoli. I seggiolini-lo ricordiamo - sono acquistabili a 3000 euro più iva per una serie di tre.

L'iniziativa della personalizzazione dei seggiolini è sono una delle tante messe in campo da De Bortoli per raccogliere fondi che permetteranno al Vicenza di portare avanti l'esercizio provvisorio. In totale, alla data di ieri, sono stati raccolti 105mila euro mentre l'operazione "Cuore Biancorosso", con le donazioni spontane dei tifosi, ha superato i 70mila euro di raccolta.

Altra iniziativa è quella dei bracialetti con la griffe "Lanerossi Vicenza 1902" già presenti a Fano e disponibili a offerta libera a partire da 5 euro in occassione della partita contro la Reggiana che si disputerà sabato al Menti.