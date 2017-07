Vicenza Calcio, nasce il nuovo Lane: "Obiettivo playoff"

Lunedì mattina nella sede del Caffè Vero - della famiglia dell'a.d. del Vicenza Calcio Marco Franchetto - è stato presentato il Lane 2017-18 assiemme al rappresentante della holding arabo lussemburghese Francesco Pioppi

"Ripartiamo con umiltà e sacrificio" così Marco Franchetto anticipando lo slogan della prossima stagione. "L'impegno è di non ripetere gli errori commessi in quella passata".

Un lungo preambolo per ricordare il ruolo salvifico di Vi.Fin e un ringraziamento al nuovo sponsor ufficiale Acciaierie Valbruna che appare sulle maglie 2017-18.

Perchè Boreas? "Solo perchè Boreas ha dimostrato di avere una progettualità sul Vicenza Calcio - ha spiegato Franchetto - Nessun altro infatti, cordata di Meridio compresa, ha presentato un progetto degno di questo nome".



PRESENTAZIONE BOREAS CAPITAL

A che punto siamo? "C'è una lettera di intenti che spiega come avverà la cessione del 75% delle azioni: ci sarà una due diligence e nell'arco di quache mese, entro la fine dell'anno comunque, si arriverà al closing. Nel frattempo continueremo a collaborare come stiamo facendo".

Pioppi: "L'obiettivo stagionale è arrivare almeno ai playoff. L'investimento su un progetto triennale per tornare il prima possibile in serie B è di 7-8 milioni di euro". Il budget per il 2017-18 - rateizzazione dei debiti esclusa - sarà di 4 milioni".



