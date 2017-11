Vicenza Calcio, Pioppi nuovo presidente: "Assorbiti i debiti e presto scelte tecniche"

Sarà Francesco Pioppi il nuovo presidente del Vicenza Calcio con la gestione Boreas. La formalizzazione è avvenuta martedì durante una conferenza stampa di un ora e mezza nella quale sono state gettate le basi del nuovo corso.

PAGHEREMO TUTTI I DEBITI

Dopo una trattativa lunghissima ed "estenuante", come ha definito lo stesso portavoce della società arabo-lussemburghese, l'accordo è arrivato con la decisione di Boreas di prendersi in carico tutti i 13,5 milioni di debiti di Vi.Fin, compresi quindi anche i 5 milioni sui quali le due società non trovavano concordanza. Anche la rata Iva e i debiti con il Comune saranno pagati da Boreas. Nel primo caso la scadenza è stata prorogata di 90 giorni in accordo con l'Agenzia delle Entrate, nel secondo, pagamento entro dicembre. A gestire il tutto una nuova società dal nome Boreas Sport Management che sarà costituita nei prossimi giorni, avrà sede a Vicenza e si occuperà esclusivamente del settore calcio.

Nella fase di transizione, in attesa del passaggio delle azioni che avverrà entro il 10 dicembre, resterà in vigore il c.d.a. attuale di Vi.Fin, che però fin da subito avrà all'interno un componente nominato da Boreas. L'amministratore delegato sarà il dott Cunico e il direttore generale Riccardo Ferri. Confermato Zocchi come direttore sportivo, almeno fino all'analisi della "radiografia della squadra" che lui stesso dovrà consegnare alla nuova governance la quale poi procederà - a breve - a fare delle scelte tecniche.

"Il nostro primo obbiettivo è di far rimanere il Vicenza nei play-off", ha annunciato Pioppi.

LE PAROLE DI FRANCHETTO