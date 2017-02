Vicenza Calcio, Pastorelli: "Posso andare avanti da solo"

"Il futuro del Vicenza non è a rischio, sono in grado di portare avanti la società anche se, senza altri supporti importanti, i progetti di rilancio non potranno essere perseguiti".



Così il presidente del Vicenza Calcio, Alfredo Pasotrelli, intervistato, lunedì sera a Rigorosamente Calcio da Mauro Dalla Pozza e dagi ospiti Sara Pinna, Sergio Gasparin, Luca Ancetti e Gianni Poggi. Pastorelli ha dissipato ogni dubbio sull'adempimento delle prossime scadenze, tra cui gli stipendi, ma ha anche evitato di rispondere sul futuro di Vi.Fin. (la finanziaria che ha tenuto a galla il Vicenza prima di acquistarlo, l'estate scorsa) a proposito della prospettiva di defezione di alcuni soci importanti. Il presidente ha rivendicato per sé stesso e il suo staff il duro lavoro di risanamento fatto sin'ora ma preferisce tenere i piedi per terra a proposito di grandi obiettivi per il prossimo futuro.



Il primo obiettivo è sicuramente la salvezza sul campo e su questo Pastorelli non ha nascosto la sua tranquillità, dando massima fiducia al mister e alla squadra, che ammette aver bisogno di riforzi in avanti: "Stiamo valutando tre profili di svincolati, e non solo in Italia" ha detto. Non ha nemmeno evitato di parlare degli acciacchi che stanno perseguitando alcuni dei giocatori, tra cui il neo arrivato Ebagua: "Lui vuole giocare sempre, ma ho detto a lui e ad altri che bisogna anche ammettere con il mister e i compagni che non si è in grado di affrontare una partita". Stesso discorso per D'Elia, il cui rendimento sembra calato anche a causa di una condizione psicologica legata ai frequenti infortuni. Discorso a parte per il giovane Cernigoi: "Il mister mi ha spiegato perchè non gioca e ha ragione, ma sono sicuro che, con pazienza, uscirà a dare il suo contributo al Vicenza".