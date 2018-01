River "presta" il Morosini al Vicenza

L'appello da parte dell'amministrazione comunale per l'uso provvisorio dei campi da gioco verrà favorevolmente accolto, ovviamente saranno da stabilirsi le tempistiche che facciano salvi i reciproci interessi e cioè l'urgenza per la squadra di allenarsi senza complicazioni e stravolgimenti in un momento così delicato e, dall'altro, quello della società proprietaria che non potrà concedere l'utilizzo dei campi a tempo indeterminato.

Così l'avvocato Roberto Atzeni, legale della River srl, in seguito all'appello lanciato dai consiglieri comunali Giacomo Possamai, sconfitto per una manciata di voti alle primarie PD, e Francesco Rucco, candidato sindaco per il centro destra.

La società amministrata dall'avvocato Nicola Zurlo precisa inoltre che

La disponibilità viene data solo per la squadra e lo staff tecnico che non meritano altri disagi ma non certo per l'attuale o la vecchia proprietà e che se a chiederla non fosse stato il Comune non sarebbe stata mai concessa.

Poco prima di Natale, la River, che è proprietaria dei campi da gioco del Morosini di Isola Vicentina, aveva annunciato che, al ritorno, la squadra avrebbe trovato i cancelli chiusi, vista la lunga situazione di insolvenza da parte del Vicenza Calcio.