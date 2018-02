Vicenza Calcio: la Machenesanno's Cup consegnata a Viviani

La Machenesanno's Cup è stata consegnata a Fabio Viivani oggi nella sede dell'AIC, Associazione Italiana Calciatori. Il 51enne allenatore della squadra di calcio araba Ittihad Kalba ed ex centrocampista della compagine biancorossa guidata da Francesco Guidolin che vinse la Coppa Italia nel 1997 e arrivò in semifinale di Coppa delle Coppe nel 1998 ha vinto il premio organizzato dalla pagina Facebook “Serie A-Operazione nostalgia“.

Fabio Viviani ha ritirato la coppa da Andrea Bini, organizzatore della manifestazione alla quale era presente il curatore falimentare Nerio DeBortoli. E sul Vicenza Calcio:

"Per il futuro bisogna che avvenga qualcosa di diverso ma i tifosi biancorossi ci saranno sempre"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Viviani, uno dei senatori di quel Vicenza dei miracoli, dal 1992 al 200 ha indossato la maglia del Vicenza, disputando tutte le partite della Coppa delle Coppe. Guerriero in mezzo al campo ma anche protagonista di un magico lancio per Zizou Zauli contro il Chelsea che fece emozionare tutta Italia. Alla gara hanno partecipato 32 maglie del passato. Il Vicenza presentava quella usata in Europa dopo aver vinto la Coppa Italia. in finale si sono ritrovate le maglie del Venezia e Vicenza.

Allegati