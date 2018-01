Vicenza Calcio, la procura ha chiesto il fallimento

Non arriva certamente a sorpresa la richiesta di fallimento del Vicenza Calcio da parte del procuratore di Vicenza, Antonino Cappelleri.

Il fascicolo, che aveva anche portato la guardia di finanza in via Schio era stato già aperto alcune settimana fa e, per qual poco che si conosce della situazione del club, la conseguenza era quasi scontata.

Secondo quanto si apprende, la procura avrebbe chiesto l'esercizio provvisorio, che consentirebbe alla squadra di portare a termine il campionato.

