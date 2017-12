Vicenza Calcio, l'opinione di Alberto Belloni: "Per favore, pietà"

Non ci fate mancare nulla, vero ragazzi? Forse il termine scherzoso "ragazzi" poco si attaglia a Dalla Vecchia, Atzeni e Sanfilippo, ma concedetemi un po’ di ironia, visto che a noi tifosi del Lane ben poco d’altro resta.

Non ci fanno mancare nulla perché, in mancanza di fatti concreti (che potremmo anche definire semplicemente “schei” sul tavolo) i protagonisti dell’insopportabile LANENOVELA stanno dilettandoci con le loro mediatiche baruffe chiozzotte, fatte di reciproci insulti ed accuse di bugiardaggine e ipocrisia.

Chi siano gli infingardi e chi no, ho smesso di chiedermelo da un po’ di tempo, visto che ciascuna parte in causa racconta ben che vada, solo mezze verità. Tuttavia devo ammettere che la comparsa di una nuova cordata, (stavolta a base di canederli e carne salada) e un debito da ripianare che si gonfia come l’impasto della pizza al Paradiso, sono un coup de théatre che a Petrolini gli farebbe una pippa, superano la fantasia di qualsiasi cinepanettone.