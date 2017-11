Vicenza Calcio, l'addio di Marco Franchetto: "Se abbiamo sbagliato è stato per amore"

Dall’aprile 2015 “Vi.Fin” ha preso a cuore le sorti sportive (e non solo) del nostro “Lane”, espressione autentica dell’amore di una Città e di un’intera Provincia. Oggi 14 novembre 2017 mi permetto di ringraziare Tutti coloro che hanno ritenuto di partecipare, con grandissimo sacrificio anche economico, a questo sogno che aveva quale fine evitare il fallimento dei colori biancorossi e, se posso aggiungere, ristabilire certezza sotto il profilo economico gestionale la società. Si è fatto ciò esclusivamente per amore, e pure, per troppo amore a volte si può anche sbagliare…! Il mio grazie più sincero a: Nicola ed Alfredo Pastorelli, Leonardo Adamo, Simone e Stelvio Dalla Vecchia, Antonio Mandato, Paolo Costa, Cristina Costa, Massimo Masolo, Gian Luigi Polato, Marcello Taglialegna, Gabriele Calgaro, Dario Cassingena unitamente a Luca Boscato come esterno. Ai Tifosi del “Lane”, patrimonio unico e irripetibile l’augurio personale dei traguardi che meritano, si rinsaldino e possano dimostrare la loro fede per quel simbolo di regalità e rispetto che deve mantenere quella “R” appuntata sul cuore delle nostre maglie (faccio mia la definizione di un grande ex biancorosso). Ed infine ma non per questo meno importanti Tutti coloro che hanno compreso la difficoltà del momento e ci sono stati vicini anche e aggiungo non solo economicamente, mi riferisco soprattutto agli Sponsor tutti importanti che hanno saputo apprezzare quanto di buono è stato fatto per sostenere i Nostri colori in questi 1000 giorni di lavoro. A Tutti Voi il mio grazie più VERO. Marco Franchetto

Così, in una nota ufficiale, l'amministratore delgato uscente saluta il popolo biancorosso, dopo un anno e mezzo di rapporti tra il paradiso e l'inferni, sicuramente mai tiepidi. Così come si conclude il comunicato della società, ci uniamo all'"In bocca al lupo", ringraziandolo per la disponibilità e gentilezza che ha sempre avuto nei nostri confronti.