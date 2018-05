Vicenza Calcio, Meridio e Desjardins: "Il 28 potremmo esserci con un'offerta"

Gerardo Meridio, portavoce di una cordata veneta e Brice Desjadins, rappresentante del gruppo francese Football ItalFrance Global Investments. Entrambi avevano manifestato interesse all'acquisto del Vicenza Calcio, facendosi vedere al palazzo di giustizia, ma non si erano presentati né alla prima né alla seconda asta, entrambe andate deserte.

Poi è arrivato Mister Diesel che con la sua proposta è passato in men che non si dica dalle parole ai fatti, con una proposta che ha portato il curatore De Bortoli e il tribunale a riformulare i termini della gara: niente asta ma un "invito" a presentare un'offerta entro il 28 maggio. Sia Desjardins che Meridio stanno lavorando per poter esserci nella corsa.

Quest'ultimo ha voluto ancora svelare i nomi degli imprenditori che stanno dietro alla cordata "Posso solo dire che ci sono imprenditori solidi in un settore che sta conoscendo una grande fase di sviluppo, uno dei quali ha già esperienza calcistiche in Veneto". Per quanto rigurda invece l'imprenditore modenese Samorì, che doveva far parte del gruppo, Meridio non esclude la sua partecipazione: "Venerdì sapremo cosa succederà con il suo impegno ad acquistare il Modena, il sindaco del capoluogo modenese aprirà infatti le buste e poi a giorni sapremo se sarà della partita".

Il portavoce ribadisce comunque l'intenzione della cordata ad esserci il 28 maggio: "Abbiamo un progetto che è molto diverso da quello annunciato da Renzo Rosso, non mettiamo in discussione il fascino dell'uomo di successo, ma per noi il Vicenza deve mantenere la sua storia senza fantasiosi fusioni che secondo me non sono nemmeno possibili, a meno che non ci siano delle scorciatoie".

Dello stesso parere anche Brice Desjardins: "Nessuna intenzione di andare contro a Rosso e alla Diesel, il suo progetto è stupendo ma c'è il rischio che il Bassano si mangi il Vicenza con tutti i suoi anni di storia". Il francese ha dichiarato che con i suoi avvocati sta studiando i termini de "l'invito all'acquisto" messo a punto dalla curatela per valutare la presenza del gruppo con un'offerta: "Il progetto che presenteremo riguarda esclusivamente il Vicenza Calcio al quale vogliamo dare la continuità del suo glorioso passato e andremo fino in fondo".

Le carte in tavola, o meglio in tribunale, si scopriranno solo tra 10 giorni.