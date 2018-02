Vicenza Calcio: l'iniziativa del Prix per sostenere la squadra

Prix si impegna a devolvere a favore del club biancorosso la somma di 10 centesimi per ogni prodotto venduto appartenente alla linea di prodotti “Eccellenze di Prix”. L’iniziativa e’ valida dal 12 febbraio al 31 maggio in tutti i 41 punti vendita di Prix nella Provincia di Vicenza che settimanalmente hanno in media oltre 150.000 clienti.

Il Vicenza Calcio ha pertanto invitato "tutti i tifosi e chi ha a cuore le sorti della squadra ad acquistare prodotti della linea Eccellenze di Prix".