Bocche cucite sull'asta, De Bortoli: "Di queste cose non parlo"

"Di queste cose io non parlo, non fatemi queste domande. Se Calabrò vuole parteciare all'asta chiedetelo a lui".

Massima riservatezza da parte di Nerio De Bortoli sull'incontro con l'imprenditore per procedere con il versamento del milione di euro necessario come garanzia per partecipare all'asta del Vicenza Calcio. Il curatore non conferma e nemmeno smentisce.

Nel frattempo è arrivato il quotidiano aggiornamento dal Vicenza Calcio sull'ammontare delle sottoscrizioni volontarie dei tifosi che nella giornata di oggi hanno raggiunto la somma di € 37.368, pari a 732 versamenti. Anche su questo fronte De Bortoli chiarisce la questione del suo compenso : "Le donazioni non c'entrano assolutamente niente con il mio compenso che viene deciso dal giudice sulla base dell'attivo alla fine della procedura fallimentare. E le donazioni, in quanto tali, non entrano in quell'attivo".

Il curatore è intanto già pronto per la trasferta di sabato a Salò : "Certo che ci sarò, questa squadra deve avere qualcuno davanti". E pronto anche per la trasferta a Milano di domenica pomeriggio a Rai 2 dove parteciperà trasmissione "Quelli che il calcio" con il direttore sportivo Moreno Zocchi, l'allenatore Nicola Zanini, il team manager Enzo Ometto e una rappresentanza di giocatori. "Siamo sotto osservazione in tutta Italia - conclude De Bortoli - e questo è un grande riconoscimento per Vicenza e la sua squadra"