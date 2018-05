Vicenza Calcio, la panchina torna a Zanini: stop al silenzio stampa

Torna Nicola Zanini nella panchina del Vicenza. La comunicazione ufficiale arriva dal Vicenza Calcio che con una note informa: "in data odierna il Sig. Nicola Zanini e il sig. Giorgio Sterchele sono stati chiamati nel ruolo di Allenatore e Collaboratore della Prima squadra. Il Club Ringrazia il Sig. Franco Lerda e il Sig. Giacomo Chini per l’impegno profuso".

Il mister preparerà la squadra per gli spareggi. E per le ultime due partite il silenzio stampa è da intendersi revocato: "I tesserati, nello spirito di sobrietà e di sostegno dei colori Biancorossi, potranno riprendere le tradizionali attività di Media - conclude la nota - Gli allenamenti torneranno a svolgersi regolarmente presso il Centro Tecnico Piermario Morosini di Isola Vicentina. Abbiamo bisogno di tutti Noi e Voi per raggiungere l’obiettivo principale. Vogliamo la Serie C."