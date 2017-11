Vicenza, esonerato Colombo: decisione attesa per domani

Addio a mister Colombo dopo la caduta al Menti contro il Mestre. A annunciarlo il portavoce Boreas e presidente in pectore Francesco Pioppi nella conferenza stampa post-partita.

"Sul nome del successore non abbiamo ancora un'idea certa, nelle prossime ore decideremo sul da farsi"

Silenzio stampa dallo staff tecnico e già la seduta di domani sarà gestita dall'allenatore in seconda Praticò. Zocchi resta per il momento direttore sportivo, come ha sottolineato Pioppi, il quale si è dichiarato estremamente deluso.

"Questa prestazione non me la sarei mai aspettata e non è giustificabile"

"La certezza è che quello che si è visto oggi sono giocatori che non hanno creduto nell'operato dell'allenatore - ha aggiunto - lui è il primo che salta, credevamo potesse dare quel valore aggiunto in più poi purtroppo in campo ci vanno i giocatori e hanno avuto una settimana ideale nella preparazione: un assistente in più, il ritiro e un nuovo assetto societario".

Le somme si tireranno domani e il nome del nuovo mister arriverà questa sera o al massimo nella mattinata di lunedì.

ESONERO COLOMBO, L'ANNUNCIO DI PIOPPI: IL VIDEO

