Vicenza Calcio, Emisfero sponsor con 60mila euro

Dopo l'hockey, il basket, che tutt'ora sostiene e la ultradecennale avventura con il Padova Calcio, Marcello Cestaro entra nell'emisfero Vicenza Calcio.



Il gioco di parole è banale, perchè sarà proprio questo marchio Unicomm, l'azienda di Dueville di proprietà Cestaro, che comparirà sul retro delle maglie biancorosse. La cifra si aggira intorno ai 60mila euro, affatto trascurabili se si calcola che lo sponsor ufficiale, Acciaierie Valbruna, contruibuisce alle casse di via Schio con 100mila.



Questa ed altre novità, tra cui (finalmente) la presentazione ufficiale dello staff e della squadra, andranno in scena martedì sera alla Caffè Vero House dell'ad Franchetto, in un evento riservato alla stampa.