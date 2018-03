Il punto di Alberto Belloni: "Egri Erbstein e la Nobile Provinciale"

Nella mia vita professionale ho incrociato almeno due volte il nome di Egri Erbstein. La prima è stata scrivendo “I cento anni della Nobile Provinciale” e raccontando di come la tragedia di Superga abbia coinvolto il Lane non solo per la scomparsa del grande Meo Menti e del marosticense Virgilio Maroso, ma anche per la presenza sull’aereo di Egri Ernest Erbstein, del quale proprio nel prossimo mese di maggio si ricorderanno i 120 anni dalla nascita. Ebreo, nato in Ungheria, giocò dapprima in patria e poi nel 1925/26 emigrò in Italia vestendo la maglia biancorossa come mediano: 25 presenze e la soddisfazione di un gol per gli annali.

Appese quindi le scarpette al chiodo, diventa allenatore, facendo fortuna con la Lucchese anni ’30 e poi naturalmente con il Toro. Dopo le leggi razziali ripara in Olanda, finisce in campo di lavoro e rientra il Italia dopo la guerra, tornando a collaborare con i granata fino al tragico epilogo. La seconda volta che il suo nome entra nella mia vita è invece nel 2012, quando il giornalista inglese Dominic Bliss mi contatta per avere notizie sulla permanenza nel Vicenza di Erbstein, da utilizzare nel libro che sta scrivendo sul tecnico magiaro. Io gli mando qualche riga in proposito e lui mi chiede come può sdebitarsi. “Semplice!” gli rispondo. “Mandami tu un ricordo di parte inglese sulla partita disputata col Chelsea allo Stamford Bridge”.

E lui cortesemente mi spedisce una testimonianza dagli spalti londinesi, raccontandomi lo stupore dei tifosi britannici nel vedere la passionale invasione dei tifosi provenienti da una piccola città italiana e la paura che quella semisconosciuta formazione ce la facesse ad eliminare i blues. Uno scritto simpatico ed emozionante che prima o poi utilizzerò in qualche modo. Ad Egri Erbstein, come rivela oggi la Gazzetta dello Sport, sarà dedicata lunedì alle 18 al Cinema Massimo di Torino una serata durante la quale sarà proiettato un documentario di 50 minuti sulla vita e le gesta del personaggio e alla quale sarà presente la figlia del tecnico, Susanna, oggi 92enne. Forse non sarà l’elemento clou della proiezione, ma ci sarà anche un po’ di Lane, nel racconto epico della vita del calciatore errante. Anche questo significa essere entrati a buon diritto nella grande Storia del calcio.