Ex Vicenza, De Bortoli: "Al lavoro per pagare dipendenti e creditori"

Operazioni blindate sul nuovo Vicenza-Bassano. Mister Diesel ha laconicamente dichiarato essere al "lavoro per formulare un piano interessante per tutte le parti e tutti i tifosi" , il curatore Nerio De Bortoli è alle prese con i conti dopo la chiusura dell'esercizio provvisorio del 29 maggio.

L'obbiettivo è quello di riuscire a coprire almeno in parte gli stipendi dei dipendenti e far fronte il più possibile ai debiti contratti dalla società prima dell'inizio del fallimento. "Il mio lavoro ora è di incassare i soldi e provare a pagare i debiti contratti prima del 17 gennaio - ha sottolineato De Bortoli - Qualcosa è avanzato e i primi a beneficiarne saranno gli stipendi dei lavoratori che verranno saldati almeno in parte, poi proveremo a soddisfare le richieste dei creditori'.