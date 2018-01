Vicenza Calcio, cosa succederà? Tutte le ipotesi

Che ne sarà del Vicenza Calcio? Non avendo la palla di vetro, possiamo solo disegnare alcuni scenari possibili, che sono sostanzialmente due: l'attuale proprietà paga le scadenze e garantisce una continuità aziendale oppure giovedì ci sarà una camera di consiglio che deciderà sulla richiesta di fallimento da parte della procura.

Se non andasse in porto la prima ipotesi ma si proseguisse con la seconda, si aprono ulteriori strade: o il consiglio decerta il fallimento definitivo del club fondato nel 1902 o, accogliendo la richiesta di Cappelleri, nominia un curatore fallimentare, che dovrà farsi carico della gestione della società fino all'asta e, in caso di esito negativo, fino alla tomba sportiva.

A febbraio arriveranno circa 270mila euro per la rata del paracadute della Serie B, ma saranno sufficienti a garantire la sopravvivenza del Vicenza fino all'asta?