Vicenza Calcio: campagna abbonamenti, girone di ritorno da vivere allo stadio “Menti”

Ecco la mini campagna abbonamenti del Vicenza Calcio: 11 partite in casa da non perdere, a prezzi vantaggiosi! Saranno cinque i giorni in cui sarà possibile sottoscrivere le nuove tessere: da martedì a venerdì 20 gennaio, oltre a lunedì 23 gennaio.

QUANDO ABBONARSI

Nei giorni di martedì 17, mercoledì 18, giovedì 19, venerdì 20 e lunedì 23 gennaio. Gli orari: dalle ore 9.30 fino alle ore 12.30; dalle ore 16.00 fino alle ore 19.00.

DOVE ABBONARSI

Nell’ufficio Biglietteria dello stadio Menti (via Schio, 21) a Vicenza e su Listicket.com.

PREZZI

Tribuna Centrale: intero 319 euro; ridotto 215 euro; “Under 18″ 49 euro; “Under 10″ 10 euro; “Over 60″ 215 euro.

Distinti: intero 163 euro; ridotto 130 euro; “Under 18″ 33 euro; “Under 10″ 10 euro; “Over 60″ 130 euro.

Curva Azzurra: intero 130 euro; ridotto 98 euro; “Under 18″ 23 euro; “Under 10″ 10 euro; “Over 60″ 98 euro.

SPECIALE PROMOZIONE

A tutti coloro che sottoscriveranno il mini abbonamento “Ritorno in biancorosso” sarà riservato il privilegio di essere considerati “vecchi abbonati” per l’eventuale rinnovo della tessera per la stagione 2017-18.

MODALITÀ

-il rilascio dell’abbonamento è subordinato, come da disposizioni ministeriali, alla sottoscrizione della Tessera del Tifoso (Vicenza Calcio Community Program);

-compilazione del coupon;

-presentazione documento di identità valido;

-codice fiscale;

Il ritiro della tessera di abbonamento sarà contestuale alla sottoscrizione e al pagamento.

INFO – BIGLIETTERIA

Tel.: 0444-303751

mail: biglietteria@vicenzacalcio.com

facebook.com/VicenzaCalcio1902