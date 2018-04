Vicenza Calcio, bando pubblicato: prezzo d'asta 1,47 milioni di euro

La cifra per acquistare il Vicenza Calcio partirà da un prezzo base di 1.470.000 euro. È quanto stabilito da Nerio De Bortoli che nella mattinata odierna ha deposito in tribunale il bando d'asta del fallimento del Vicenza Calcio.

Nel documento di 19 pagine, firmato dal curatore fallimentare sono indicati in dettaglio tutte le specifiche per partecipare alla gara le cui offerte dovranno essere presentate entro e non oltre il 26 aprile 2018 alle ore 12. All'offerta dovrà essere allegato un assegno circolare emesso da un istituto di credito principale pari al 10% dell'importo.

Come già annunciato la gara si svolgerà invece alle 12 del 27 aprile. La somma comprende sia il debito sportivo che è di 1 milione 320 mila euro che la somma necessaria per completare l'esercizio provvisorio che ammonta a 150mila euro. L'aggiudicazione è subordinata alla salvezza del Vicenza. ln caso di retrocessione - eventualità non esclusa dato che la gara avverrà prima della fine del campionato - chi si aggiudica l'asta non dovrebbe più pagare il grosso della cifra e cioè il debito sportivo non previsto in serie D.