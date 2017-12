Closing Vicenza: Vi.fin. ha ratificato la cessione a Sanfilippo

L'assemblea dei soci di Vi.Fin, secondo quanto si apprende, ha confermato la cessione societaria a Fabio Sanfilippo. Altro passo avanti quindi dopo la boccata d'ossigeno dei debiti in scadenza.

Sanfilippo si è dichiarato soddisfatto dell’attività svolta da Vi.Fin e dal versamento di Pastorelli. "Non ho ancora avuto modo di sentirli perché sono impegnato con il lavoro, ma lo farò a breve - ha dichiarato - Evidentemente avevo ragione che per andare avanti si dovesse passare tramite questa procedura di azione di responsabilità che a quanto pare ha i suoi frutti positivi prima dell’assemblea".

Per quanto riguarda la fideiussione Sanfilippo ha precisato: "Nel merito di chi dice che la fideiussione fosse stata escussa, bisogna correggere. È solo stato inviato entro il termine all’assicurazione che non è stata pagata al 31 ottobre. Di fatto l’agenzia dell’entrate aveva il tempo massimo del 29 dicembre per l’avviso ed entro il 29 gennaio per l’incasso. È solo un’atto dovuto, senza questo passaggio sarebbe decaduta la richiesta".