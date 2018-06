Vicenza, appello del curatore alle giovanili: "non ci abbandonate"

Nel corso di questi mesi, che hanno coinciso con una delle più difficili parentesi che una azienda è chiamata a vivere e a gestire, si è cercato in tutti i modi di tutelare e privilegiare l’attività e l’operato del Settore Giovanile.

Era quanto mai necessario dare fiducia e la giusta prospettiva ai nostri giovani, a tutti coloro che vestono con passione ed orgoglio questa maglia e che rappresentano il valore più importante, anche in chiave futura.

In questo momento, alla luce di una soluzione che non potrà che porre solide basi per uno sviluppo ed un incremento della qualità del calcio a Vicenza, porgo espressamente ai genitori dei ragazzi del vivaio questo accorato appello: chiedo una valutazione ragionata per la permanenza dei propri figli presso il Vicenza Calcio, a fronte di un nuovo corso che non potrà che essere caratterizzato da credibilità, professionalità e ambizione.

Pertanto auspico che i numerosi giovani che lo compongono non possano che sentirsi ancor più orgogliosi di appartenere e crescere in questa grande famiglia biancorossa.

Nerio De Bortoli

Il Curatore