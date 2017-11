Vicenza: Nicola Zanini nuovo mister prima squadra

Decisione interna dopo due giornate di attesa in via Schio. Vicenza Calcio informa di aver temporaneamente affidato la guida tecnica della Prima Squadra al sig. Nicola Zanini, coadiuvato in staff dall’allenatore in seconda sig. Davide Zenorini e dal preparatore atletico Lamberto Zanella.

Mister Zanini dirigerà nel pomeriggio odierno la prima seduta di allenamento presso il Centro Tecnico di Isola Vicentina in vista della sfida di venerdì sera con il Pordenone.

Qui tutti gli aggiornamenti da via Schio