Vicenza-Brescia: seduta differenziata per D'Elia e Rizzo

E' cominciata al centro sportivo “Piermario Morosini” di Isola Vicentina la preparazione del Vicenza alla sfida-salvezza in programma domenica al "Menti" contro il Brescia. Mister Bisoli ha fatto svolgere alla squadra una seduta di un'ora e mezza composta da riscaldamento, esercitazioni tattiche per reparti, tre mini partite da 10 minuti di tempo ciascuna.

Come riferisce il sito ufficiale, seduta differenziata sul campo (palestra e corsa) per Salvatore D’Elia e Giuseppe Rizzo; seduta differenziata per Renato Barbosa; programma di recupero personalizzato per Fabinho e Nicholas Siega.

Il programma di allenamento prevede sedute pomeridiane (ore 15) fino a venerdì e sabato una seduta mattutina (ore 10.30) a porte chiuse.