Vicenza-Brescia: probabili formazioni e pre partita di mister Bisoli

Ultimo allenamento, a Isola, a porte chiuse, e poi per mister Bisoli comincerà il momento delle scelte. La conquista dei tre punti pesantissimi in palio al Menti nella sfida salvezza contro il Brescia dipenderà anche dalle sue scelte.



Mai come in questa settimana il tecnico è sembrato dubbioso sul modulo da schierare. Unica certezza è la difesa a 4, con Esposito che dovrebbe essere recuperato, davanti probabilmente ad Amelia. Potrebbero essere in 4 anche a centrocampo, con Urso, Gucher e Signori per due maglie, e Orlando e Vita esterni. Con Ebagua a mezzo servizio, con De Luca scenderà in campo uno tra Cernigoi e Bellomo, con quest'ultimo favorito.



LE PAROLE DI MISTER BISOLI dalle 13